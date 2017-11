Prins Carl Philip heeft het in zijn jeugd moeilijk gehad met zijn dyslexie. Dat zegt de Zweedse royal in een interview met Kupé, een blad dat wordt uitgegeven door de Zweedse spoorwegen. “Met alle hulpmiddelen die er nu zijn, is het een stuk makkelijker”, vertelt hij.

“Vroeger had ik het er echt moeilijk mee”, zegt Carl Philip. “Niet alleen omdat mensen denken dat je dom of lui bent, maar ook omdat ik weinig zelfvertrouwen had. Dat was misschien nog wel het moeilijkste.” De prins vond het vooral moeilijk omdat hij het gevoel had niet aan de verwachtingen te kunnen voldoen.

Carl Philip zegt het fijn te vinden dat er steeds meer hulpmiddelen komen. “Dat maakt het makkelijker, maar het zal voor mij altijd langer duren om iets te schrijven of een sms’je te sturen.” In de loop der jaren is de prins daaraan wel gewend geraakt en gaat hij wat makkelijker om met zijn dyslexie. “Ik heb veel meer inzicht in wat ik wel kan en wat niet.”

De Zweedse koninklijke familie is altijd open geweest over dyslexie. Carl Philip is er blij mee dat die trend ook in de samenleving te zien is. Maar hij vindt wel dat de aandacht niet mag verslappen. Vandaar dat hij blij is met de campagne die in Zweden loopt. Onder de naam Wij Zijn Dyslexieland wordt er aandacht gevraagd voor mensen die dyslectisch zijn. Ze vertellen over hun ervaringen. De prins en zijn vrouw Sofia werken mee aan de campagne, net als andere bekende Zweden.