Vier militaire voertuigen uit de persoonlijke verzameling van koning Mihai worden vanaf volgend jaar mei tentoongesteld in de koninklijke garage op het terrein van Săvârșin, het koninklijk buitenverblijf in het westen van Roemenië. Twee van de jeeps zijn door de koning zelf opgeknapt. Mihai, die tot 1947 op de Roemeense troon zat, was van jongs af aan geïnteresseerd in techniek en sleutelde zelf graag aan auto’s.

Eén van de wagens die het publiek kan zien, behoorde toe aan de Amerikaanse generaal George Patton. Hij schonk zijn Willy’s Jeep na de Tweede Wereldoorlog aan prins Félix van Luxemburg, die deze in 1969 aan zijn nichtje koningin Ana, de vrouw van Mihai gaf.

De koning had toen al een kleine verzameling want het Amerikaanse leger had hem in 1944 een Jeep gegeven. In de jaren zeventig kocht Mihai in de Verenigde Staten twee afgeschreven Jeeps, een Ford GP en een Bantam BRC40. Die knapte hij in zijn werkplaats in ballingsoord Zwitserland zelf op. Bezoekers aan Săvârșin krijgen ook het gereedschap te zien dat de nu 96-jaar oude koning gebruikte. De garage wordt daarvoor opnieuw ingericht.