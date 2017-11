MONACO – Nabestaanden van surfers die dodelijk werden getroffen door haaienbeten in de wateren rond het eiland Réunion, nodigen prinses Charlène uit om hun verhalen aan te horen. De vrouw van prins Albert II van het vorstendom Monaco haalde zich eerder dit jaar de woede van families van slachtoffers op de hals nadat ze zich publiekelijk uitsprak tegen het doden van de dieren naar aanleiding van meerdere aanvallen voor de kust van het eiland in de Indische oceaan.

In een interview in het blad Paris Match zei Charlène in maart dat het opvallend hoge aantal dodelijke slachtoffers rond Réunion vooral aan de surfers zelf te wijten is. Een oproep om alle haaien rond het eiland te doden, zou volgens haar het gehele ecosysteem in gevaar brengen. Een groep nabestaanden liet weten zeer ontstemd te zijn over de woorden van de prinses. “U kunt onmogelijk het leven van een vis boven dat van een hele generatie jonge sporters plaatsen”, schreven de boze familieleden aan Charlène.

De prinses liet direct weten dat haar woorden uit hun verband waren getrokken. In een persoonlijke reactie aan de nabestaanden, die zondag werd geopenbaard, bood ze haar excuses aan voor het misverstand. “De prinses is onmiskenbaar gevoelig voor de pijn en het verdriet van de families die dierbaren zijn verloren door haaienaanvallen.” De boze bewoners van Réunion laten weten dankbaar te zijn voor de excuses en nodigen Charlène uit om langs te komen en hun persoonlijke verhalen aan te horen.