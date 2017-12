KOEWEIT-STAD – De emir van Koeweit heeft een vergadering van de Gulf Cooperation Council over de spanningen in de regio vlak nadat deze was begonnen alweer afgesloten. Het overleg in Koeweit-Stad, dat eigenlijk twee dagen zou duren, was na vijftien minuten alweer voorbij.

De emir van Koeweit, sjeik Sabah, en emir Tamim van Qatar waren de enige twee staatshoofden uit de golfregio die aanwezig waren bij het overleg. De staatshoofden van Saudi-Arabië, Bahrein, de Verenigde Arabische Emiraten en Egypte waren thuisgebleven en hadden ministers en diplomaten naar Koeweit gestuurd.

De meeste buurlanden hebben in juni de betrekkingen met Qatar verbroken en een lange lijst met eisen ingediend waaraan de Golfstaat moet voldoen alvorens er sprake kan zijn van het heropenen van de grenzen en herstel van de relaties.