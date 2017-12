ANKARA – Koning Abdullah van Jordanië brengt met zijn vrouw koningin Rania een bezoek aan Turkije. Het paar werd in de hoofdstad Ankara ontvangen door president Recep Tayyip Erdogan en zijn vrouw Emine.

De staatshoofden Abdullah en Erdogan bespreken de kwestie-Jeruzalem. De Amerikaanse president Donald Trump zal naar verwachting de stad erkennen als de hoofdstad van Israël. Dit besluit zal tot veel ophef leiden in de Arabische wereld. Verschillende leiders waarschuwden Trump dat de verhuizing het vredesproces in gevaar kan brengen en de stabiliteit en veiligheid in het gebied kan bedreigen.