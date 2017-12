Farah Pahlavi, de weduwe van de laatste sjah van Iran, heeft zaterdag haar steun uitgesproken voor de demonstranten die de laatste dagen in het hele land de straat op zijn gegaan om te protesteren tegen het regime.

In een in haar ballingsoord Parijs uitgegeven verklaring spreekt Farah Diba, zoals ze nog steeds bekend staat, haar verlangen uit naar ‘vrijheid voor Iran’. ,,Ik vertrouw erop dat Iran uit de as zal herrijzen, dat de ontberingen overwonnen worden en dat het licht de duisternis zal verslaan”, schrijft de ex-keizerin.

Ze steunt de demonstranten die zich verzetten tegen de economische misere en tegen het verstikkende bewind in Teheran. Ze hoopt vurig dat Iran haar rechtmatige plaats onder de progressieve naties van de wereld weer kan innemen. ,,We hebben een trotse eeuwenoude geschiedenis, de trotse natie wacht op het moment dat het kan ontwaken”, aldus Farah (79).

De sjah en zijn familie vluchtten in januari 1979 uit Iran, waarna een door geestelijken gedicteerd bewind aan de macht kwam dat nog altijd de touwtjes in handen heeft. De huidige president Hassan Rohani geldt als een gematigd politicus, die Iran wil moderniseren. Maar de beloofde economische voordelen van een internationaal nucleair akkoord dat hij in 2015 heeft gesloten, zijn nog niet merkbaar. Velen zijn diep teleurgesteld over het uitblijven van verbetering en de aanhoudende stijging van de werkloosheid.