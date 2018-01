De graaf van Parijs heeft zondag het overlijden bekendgemaakt van zijn oudste zoon, prins François (56). De graaf, hoofd van het koningshuis Orléans en door zijn aanhangers gezien als rechthebber op de sinds 1870 vacante Franse troon als koning Henri VII, deed de mededeling mede namens zijn familie.

Prins François was vanaf zijn geboorte geestelijk gehandicapt. Dit omdat zijn moeder, hertogin van Montpensier, tijdens de zwangerschap geïnfecteerd werd met toxoplasmose, een door katten overgedragen parasiet die voor ernstige afwijkingen kan zorgen bij een zwangerschap. Ook de jongere zus van François, prinses Blanche, is gehandicapt geboren.

De grootvader van François, ook Henri geheten, erkende als familiehoofd dat zijn kleinzoon nooit in aanmerking zou kunnen komen voor de troon, mochten de Fransen ooit kiezen voor herstel van de monarchie. Hij sloot de prins in september 1981 dan ook uit, en wees diens jongere broer Jean aan als volgende in de lijn van troonopvolger.

Gedoe

Over dat besluit is veel gedoe ontstaan, niet alleen onder royalisten maar ook binnen de familie. Aanvankelijk nam Henri, die in 1999 hoofd werd van het koningshuis, het besluit van zijn vader over. Maar in 2003 kwam hij erop terug en in 2016 bevestigde hij nog eens dat na zijn overlijden niet Jean maar François in elk geval in naam de familie zou leiden, onder regentschap overigens van Jean. Die op zijn beurt was het daar niet mee eens, maar met het overlijden van François kan de strijdbijl worden begraven.

Het Huis Orléans is niet de enige voormalige koninklijke familie die een oogje heeft op de Franse troon. Ook de nakomelingen van keizer Napoleon III en van de Bourbons maken er aanspraak op.