De Deense koningin Margrethe heeft al haar afspraken voor deze en volgende week afgezegd om zoveel mogelijk tijd door te kunnen brengen bij haar zieke echtgenoot prins Henrik.

Zo gaat een bezoek aan het theater in de hoofdstad Kopenhagen komende vrijdag niet door. De koningin zou daar het tienjarig bestaan van het podium bijwonen. Ook haar publieke optredens van komende maandag, waaronder een bezoek aan een ziekenhuis, zijn afgezegd.

Het geplande bezoek van kroonprinses Mary aan Litouwen, komende vrijdag, gaat vooralsnog door. De Zweedse kroonprinses Victoria en prins Daniel zijn daar ook van de partij.

Het Deense hof maakte vrijdag bekend dat de gezondheidstoestand van Henrik, die sinds eind januari in het ziekenhuis ligt, verder is verslechterd. Het afgelopen weekend en ook maandag was het een komen en gaan van familieleden bij het Rigshospital, waar de 83-jarige echtgenoot van Margrethe is opgenomen.