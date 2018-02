Koning Carl Gustaf zat dinsdag op de tribune van het Kwandong Hockey Center om het Zweedse ijshockeyteam toe te juichen. De koning zag de Zweedse ijshockeysters met 6-1 winnen van het verenigde Koreaanse ijshockeyteam, en wist daarmee een zevende plek te bemachtigen.

Carl Gustaf woont deze week nog meer wedstrijden bij van de Zweedse atleten. Ook is hij aanwezig bij de sluitingsceremonie op zondag 25 februari.

De Zweedse koning is in zijn eentje in Zuid-Korea. Zijn vrouw, koningin Silvia, zou hem vergezellen maar zag van de reis af. Ze bleef thuis vanwege de vele verplichtingen, zowel officiële als privé-afspraken, die zij in Zweden heeft.