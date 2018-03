Hugo Klynstra heeft met de uitspraak van de Raad van State dat hij binnenkort de naam en titel van zijn vader prins Carlos de Bourbon de Parme mag aannemen, geen recht gekregen op enigerlei inkomen. Hij wordt weliswaar opgenomen in het Adelsregister, maar daaruit vloeien geen dynastieke relaties met de Oranjes – zijn overgrootmoeder was koningin Juliana – of het Huis Bourbon-Parma voort.

Maar ook als hij wel door beide koninklijke families zou worden omarmd, dan nog is aan de titel geen geldelijk gewin verbonden. De Nederlandse staat geeft slechts aan drie leden van het Koninklijk Huis een uitkering – koning, koningin en prinses Beatrix – en leden van het koninklijk- en hertogelijk Huis Bourbon-Parma moeten zichzelf bedruipen. Er is immers geen staat meer waar het regeert en die voor inkomen kan zorgen.

Volgens Ton Vermeulen, de advocaat van Hugo Klynstra, was het zijn cliënt in eerste plaats te doen om de titel en achternaam, zo zei hij tegen AD. ,,Het gaat om zijn vader.” Over toekomstplannen en gebruik van de titel, wilde Vermeulen het niet hebben. ,,Hij doet een technische studie en daar gaat hij gewoon mee verder.”

‘Carnavalsprins’

Onduidelijk is ook welke deuren voor een ‘prins zonder land’ open kunnen gaan alleen maar omdat hij de illustere naam De Bourbon de Parme draagt. Door De Telegraaf werd Klynstra al afgeschilderd als een veredelde ‘carnavalsprins’, met dien verstande dat zijn prinsentitel straks echt is en niet alleen gedurende de carnavalsweken. Er zullen echter wel organisaties en verenigingen zijn die het interessant vinden om een prins als beschermheer te hebben of om zijn naam op het briefhoofd te kunnen zetten.

In showkringen zijn prinsen – echte en onechte – altijd welkom, zoals jaren geleden het SBS-programma ‘Prins zoekt vrouw’ illustreerde. Er zijn ook heel wat mannen die hebben geprobeerd om een titel te verkrijgen door zich in te kopen in een vorstelijke familie, of door zich te laten adopteren zoals prins Mario Max uit het SBS-programma had gedaan. Maar prins Hugo kan er, zoals zijn advocaat suggereerde, ook gewoon voor kiezen zijn rustige leven buiten de publiciteit voor te zetten, net als veel adellijke geslachten in Nederland.