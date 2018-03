Koningin Margrethe van Denemarken heeft dinsdag een bezoek gebracht aan de tentoonstelling Fra Dronningens Garderobe (Uit de kledingkast van de koningin) in Aarhus.

Voor Margrethe was de inhoud van de expositie niet echt een verrassing. De expositie bestaat namelijk volledig uit kleding van de Deense vorstin. In totaal worden tot september 37 jurken en mantelpakken en 42 hoeden tentoongesteld die Margrethe door de jaren heen droeg bij bijvoorbeeld feesten en gala’s. Ook is er een selectie van kledij te zien die Margrethe als kind droeg.

Volgens Deense media liep Margrethe echter met plezier langs de verschillende creaties.

Het is niet de eerste keer dat de kledij van Margrethe onderwerp is van een expositie. Zo was een deel van de jurken in 2015 ook al te zien in Kopenhagen bij een tentoonstelling ter gelegenheid van de 75e verjaardag van de koningin.