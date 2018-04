Koningin Margrethe viert maandag voor het eerst sinds 1967 haar verjaardag zonder haar eerder dit jaar overleden echtgenoot prins Henrik. De Deense koningin, die 78 jaar wordt, verschijnt maandagmiddag traditiegetrouw om klokslag twaalf op het balkon van het Christian IX’s paleis in Kopenhagen, om de gelukwensen en toejuichingen van het publiek in ontvangst te nemen.

De laatste keer dat Margrethe haar verjaardag in Amalienborg vierde – waarvan Christian’s paleis deel uitmaakt – was in 2016. Henrik was er toen bij, nadat hij een jaar eerder bij de viering van haar 75e verjaardag wegens ziekte verstek moest laten gaan. Vorig jaar viel de verjaardag van Margrethe samen met pasen en kon het publiek de koningin toezingen bij Marselisborg Slot in Aarhus.

De koningin hoeft overigens niet lang alleen te staan op het balkon. Haar kinderen en kleinkinderen zullen zich naar familiegebruik snel bij haar voegen, en met de duizenden Denen op het paleisplein enthousiast deelnemen aan het verschillende malen herhaalde ‘hoera, hoera’. Om de hoek van het paleis, in het kantoor van de hofhouding liggen felicitatieregisters klaar die tussen 10 en 14 uur getekend kunnen worden.

Koningin Margrethe heeft keer op keer herhaald dat het klimmen van de jaren geen reden is om te denken aan aftreden, zoals bijvoorbeeld haar Nederlandse en Belgische collega’s wel hebben gedaan. Kroonprins Frederik, die volgende maand vijftig wordt, neemt wat meer taken op zich, maar Margrethe is vastbesloten in het harnas te sterven. ,,Ik ga door tot ik van de troon val”, aldus de koningin.