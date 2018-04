Kroonprinses Mary reist volgende maand af naar de Verenigde Staten. Ze is van 3 tot en met 5 mei in Seattle om de Scandinavische cultuur te promoten, maakte het hof dinsdag bekend.

Samen met andere vertegenwoordigers van de Scandinavische landen opent Mary op 5 mei het Nordic Museum in Seattle. In het museum staat de invloed die de Scandinavische cultuur op de Verenigde Staten heeft gehad centraal.

Mary is ook eregast tijdens de lancering van een nieuw initiatief, dat tot doel heeft de Deense cultuur de komende jaren te stimuleren in de Verenigde Staten. Ook neemt de echtgenote van kroonprins Frederik deel aan een debat op de Washington University. Voorafgaand aan het debat over de economische positie van vrouwen spreekt Mary de studenten toe.

Tot slot staat een bezoek aan Novo Nordisk in de agenda. Mary bezoekt het onderzoekscentrum voor diabetes en obesitas samen met de Deense minister van Buitenlandse Zaken.