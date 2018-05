De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft maandag een bezoek gebracht aan de Jordaanse koning Abdullah. In het bijzijn van Abdullah’s 23-jarige zoon kroonprins Hoessein werden regionale ontwikkelingen besproken.

Pompeo is bezig met een reis door het Midden-Oosten. Nadat hij zich vrijdag nog geen twaalf uur na zijn benoeming bij de NAVO in Brussel meldde, kwam hij zaterdag al aan in Saudi-Arabië. Op zondag ontmoette hij in Riyad de Saoedische koning Salman. Tegen hem zei Pompeo dat de Verenigde Staten diep bezorgd zijn over de “destabiliserende en kwaadaardige activiteiten” van Iran in het Midden-Oosten.

Volgens Amerikaanse media zal Pompeo in het Midden-Oosten steun proberen te werven voor strengere sancties tegen Iran vanwege het raketprogramma in dat land. De VS beschuldigen Teheran ervan dat het land raketten levert die vanuit Jemen op Saudi-Arabië worden afgevuurd.