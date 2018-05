De Dannebrog is klaar voor het nieuwe vaarseizoen. Koningin Margrethe stapte dinsdag weer aan boord van haar koninklijke schip, dat ook afgelopen winter werd onderhouden in Frederikshavn.

Margrethe was blij weer aan boord van haar schip te kunnen stappen, zag Billed Bladet. De Deense koningin, die in de haven van Kopenhagen werd opgewacht door tientallen geïnteresseerden, nam de tijd voor het publiek voordat ze de Dannebrog inspecteerde. Terwijl ze met een kleiner bootje naar het koningsschip werd gebracht, klonken traditiegetrouw 27 saluutschoten.

Hoewel Margrethe dinsdag aan boord stapte, is de Dannebrog al een paar weken weer in de vaart. De bemanning, beroepsmilitairen en matrozen die in de wintermaanden zijn opgeleid, deed zo praktijkervaring op.

Margrethe maakt elk jaar een zomertour door haar koninkrijk met de 86 jaar oude Dannebrog. Vooralsnog zijn er twee bestemmingen aangekondigd. Op 3 en 4 september bezoekt de vorstin Silkeborg en op 6 en 7 september ligt het schip aan de kade van Svendborg.