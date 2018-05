President Joko Widodo heeft donderdag met militair ceremonieel sultan Hassanal Bolkiah verwelkomd bij het presidentieel paleis in Bogor. De sultan van Brunei is voor een tweedaags staatsbezoek in buurland Indonesië.

Hij hoopt de samenwerking op onder meer economisch gebied en veiligheid te vergroten. In de afgelopen vijf jaar is de handel tussen Brunei en Indonesië, dat op het eiland Borneo aan het sultanaat grenst, geheel ingestort. Indonesië wil graag praten over bescherming van de 80.000 Indonesiërs (op een bevolking van 400.000) die in Brunei wonen.

De sultan arriveerde woensdag al op het vliegveld Soekarno-Hatta van Jakarta, nadat hij in eigen land omstandig afscheid had genomen van familie en ministers. Die verzamelden zich zoals gebruikelijk bij de hangar, waar ook een gebed wordt uitgesproken voor een voorspoedige reis en behouden terugkeer. Daarna schudde de sultan met iedereen handen, alvorens de reis naar Indonesië te aanvaarden.

Camouflageuniform

Hassanal Bolkiah, die vorig jaar zijn gouden regeringsjubileum vierde, wordt bij zijn bezoek vergezeld door echtgenote Raja Saleha en zijn zus prinses Masna en zijn zoon prins Mateen. Die laatste plaatste na aankomst in Jakarta meteen een foto op Instagram van de verlichte skyline.

In Bogor was de schooljeugd uitgelopen om de staatsgasten langs de weg te begroeten. In de botanische tuin bij het paleis, de vroegere residentie van de Nederlandse koloniale gouverneurs, plantte de sultan onder toeziend oog van president Widodo een boom ter herinnering aan de visite.

De sultan bezocht donderdag samen met prins Mateen en president Widodo ook het hoofdkwartier van het Indonesische leger in Cilangkap. Alledrie hoogwaardigheidsbekleders waren voor de gelegenheid gekleed in camouflageuniform; Widodo met de simpele rangaanduiding van ‘president’.