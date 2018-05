De Deense kroonprins Frederik staat volgende week voor een sportieve en logistieke uitdaging Ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag wordt de ‘Royal Run’ georganiseerd om heel Denemarken in beweging te krijgen. Frederik neemt op Tweede Pinksterdag op maar liefst vijf plaatsen deel aan het hardlopen, en echtgenote kroonprinses Mary draagt haar steentje bij in Odense, zo maakte het hof maandag bekend.

Het programma van Frederik, die op 26 mei Abraham ziet, is ambitieus. Hij wordt om 09.00 uur ’s ochtends aan de start verwacht in Aalborg, waar hij een mijl (1609 meter) zal rennen en na afloop aandacht zal besteden aan sportieve activiteiten voor kinderen. De kroonprins moet de tijd in de gaten houden want rond half elf moet hij in Aarhus het startschot geven voor de 10 kilometerloop en de One Mile run, waaraan hij vervolgens zelf ook weer deelneemt.

Hij blijft tot de eerste tienkilometerlopers finishen om daarna zijn tocht door Denemarken te vervolgen naar Esbjerg, waar hij rond 13.00 uur wordt verwacht om andermaal een mijl hard te lopen. Na afloop overhandigt hij aan aantal medelopers medailles en geeft hij het startschot voor de 10 kilometerloop. Dan moet hij alweer verder, naar Odense waar kroonprinses Mary inmiddels ook is aangekomen.

Mary geeft het startschot voor de One Mile, waarin Frederik van start gaat en na afloop geeft hij op zijn beurt het startsein voor de 10 kilometerloop waaraan Mary deelneemt. De kroonprins neemt ook een kijkje in Runners Village, alvorens hij zich opmaakt voor het slotstuk van de lange dag in Frederiksberg, een voorstad van Kopenhagen. Opnieuw lost Frederik het startschot voor de lange-afstandloop, waarin hij daarna zelf ook meedoet om zijn totaal van de dag op iets meer dan 14 kilometer te brengen.