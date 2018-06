De Japanse prinses Kako kan haar koffers weer pakken. De kleindochter van keizer Akihito keert na een jaar studeren in Leeds huiswaarts.

Kako leerde in Leeds meer over kunst en sociale psychologie, gebieden die haar interesse hebben. De 23-jarige volgde onder meer de vakken performance, design en stage management. De prinses gaat terug naar Tokio, waar ze sinds 2015 aan de International Christian University studeert.

Prinses Kako is de tweede dochter van prins Akishino, de jongste zoon van keizer Akihito. Haar oudere zus prinses Mako studeerde in 2012-2013 een jaar als uitwisselingsstudent aan de universiteit van Edinburgh. Later studeerde ze ook nog aan de universiteit van Leicester.

Het Verenigd Koninkrijk mag deze zomer een andere Japanse prinses verwelkomen. Aiko, de dochter van kroonprins Naruhito, gaat een cursus van drie weken volgen aan het prestigieuze Eton College. Op de school, waar onder anderen de prinsen William en Harry studeerden, volgt ze lessen in Engels en Britse cultuur.