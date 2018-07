De Japanse keizer Akihito heeft zijn werkzaamheden weer opgepakt. De 84-jarige keizer legde maandag om gezondheidsredenen zijn publieke taken enkele dagen neer.

Akihito hervatte woensdag zijn bureauwerk met het ondertekenen van overheidsdocumenten en is nu teruggekeerd naar openbare taken, aldus een woordvoerder van het keizerlijke hof. Het is niet duidelijk of de keizer volledig hersteld is, zei de woordvoerder. Op de website van het keizerlijk hof stond woensdag te lezen dat Akihito bezig was met het herstel van duizeligheid en lichte maagpijn.

Akihito zit al bijna dertig jaar op de Japanse troon. De laatste jaren verslechtert zijn gezondheid; zo krijgt hij te weinig zuurstof in zijn hersenen, waardoor hij lijdt aan duizeligheid en misselijkheid. Op 30 april volgend jaar zal hij daarom afstand doen van de troon, ten gunste van zijn 58-jarige zoon, kroonprins Naruhito. Dat zal de eerste troonsafstand in Japan zijn in bijna tweehonderd jaar.