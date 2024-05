Mathilde ontmoet nieuwe directeur Handicap International België

De Belgische koningin Mathilde heeft donderdag Antoine Sépulchre, de nieuwe algemeen directeur van Handicap International België, ontvangen. De ontmoeting vond plaats op het Koninklijk Paleis in Brussel.

Het Belgische hof deelt via X een foto van Mathilde en Sépulchre. Handicap International is een internationale organisatie die zich inzet voor mensen met een beperking en anderen in een kwetsbare situatie. De missie van de organisatie is om aan hun basisbehoeften tegemoet te komen en hun levensomstandigheden te verbeteren.

Mathilde verleent sinds 2000 haar Hoge Bescherming aan de organisatie.