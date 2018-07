Koning Felipe van Spanje heeft donderdag de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker in audiëntie ontvangen op het Zarzuela Paleis in Madrid.

Juncker is ook vrijdag nog in Madrid. Dan ontvangt hij de Marqués de Villalobar-prijs die wordt toegekend door de Kamer van Koophandel van België en Luxemburg in Spanje, samen met het Spaans-Nederlands Ondernemingsforum.

Voor koning Felipe kan de zomervakantie beginnen. De ontvangst van Juncker was een van de laatste officiële activiteiten van deze laatste week voor de vakantie. Eerder op de dag herdacht hij met koningin Letizia de slag bij Bailén in Andalusië.