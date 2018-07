De Thai moeten hun gele shirts weer opzoeken of uit de was halen. De militaire junta heeft namelijk het dringende advies gegeven de komende dagen geel te dragen ter ere van de 66e verjaardag van koning Vajiralongkorn aanstaande zaterdag.

Geel is de kleur die is verbonden aan zijn geboortedag, een maandag. Ook Vajiralongkorn’s vader koning Bhumibol was op een maandag geboren, zodat de Thai na diens overlijden in elk geval geen nieuwe shirts hoefden te kopen om de nieuwe koning te eren.

Voorafgaand aan de koninklijke verjaardag staat Thailand nog een grote schoonmaakactie te wachten. De koning wil een gelukkige bevolking en daar hoort een opgeruimd land bij. Vandaar dat overal schoonmaakacties worden georganiseerd: op straat, op het strand, in winkelcentra en bij publieke gebouwen. Ook premier Prayut Chan-o-cha neemt komende week de bezem ter hand om bij Government House op te ruimen.

De verjaardag wordt zaterdag met tal van boeddhistische rituelen gevierd. Het is niet bekend of de koning, die een groot deel van zijn tijd doorbrengt in Beieren, zelf bij plechtigheden aanwezig zal zijn.