Het is wat stiller in Christian IX, het woonpaleis van koningin Margrethe. Helike, een van de geliefde viervoeters van de Deense koningin, is er niet meer. Margrethe besloot de teckel vrijdag in te laten slapen.

Helike vergezelde de 78-jarige vorstin sinds 2006. Het beestje was ziek en na een kort verblijf in een dierenkliniek besloot Margrethe dat de hond genoeg had geleden, meldt het Deense hof op Facebook.

De bruine kortharige teckel liet haar snuit geregeld zien. Het beestje vergezelde de koninklijke familie meermaals tijdens fotosessies en was geregeld van de partij bij balkonscènes. In augustus genoot Helike nog met hondenmaatjes Tilia en Nelly van de zomer op buitenverblijf Gråsten.

Nadeel

Margrethe heeft, net als haar in februari overleden echtgenoot prins Henrik, een zwak voor teckels. De hondjes dartelen dan ook al jaren rond in de Deense paleizen. Margrethe heeft wel eens gezegd dat ze teckels slim en vrolijk vindt en dat ze niet zoveel ruimte innemen. Dat dat ook een nadeel is, werd eind 2012 duidelijk toen Vega, een teckel van Henrik, tijdens het uitlaten werd overreden.

Nu Helike is overleden heeft Margrethe nog gezelschap van twee viervoeters. Tilia, de teckel van Henrik, en de éénjarige Nelly, die begin dit jaar werd verwelkomt in de koninklijke familie.