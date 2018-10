Leden van de Luxemburgse groothertogelijk familie wonen komende vrijdag een pontificale mis bij in de crypte van de Onze Lieve Vrouwe-kathedraal in Luxemburg. De mis wordt opgedragen ter nagedachtenis van de overleden familieleden.

Volgens opgave van het Luxemburgse hof nemen groothertog Henri, zijn zus Marie-Astrid, jongste broer prins Guillaume en diens tweeling prinses Charlotte en prins Léopold aan de plechtigheid deel. Na afloop van de door aartsbisschop Jean-Claude Hollerich opgedragen mis, worden de graven bezocht en gezegend.

Het Belgische koningshuis kent een soortgelijk gebruik. Op 17 februari worden jaarlijks de gestorven leden van de koninklijke familie herdacht tijdens een mis in de Onze Lieve Vrouwe-kerk in Laken. De datum correspondeert met de sterfdag van koning Albert I in 1935 en wordt sindsdien aangehouden.