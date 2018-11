Alexandra is gelukkig in Denemarken

De Deense gravin Alexandra, de ex van prins Joachim en moeder van de koninklijke kleinzonen Nikolai en Felix, peinst er niet over om uit Denemarken weg te gaan.

Dat zei Alexandra donderdag tijdens een bezoek aan de boekenbeurs in het Bella Center in Kopenhagen, waar ze exemplaren tekende van haar vorige maand uitgekomen boek ‘Mijn gelukkige land’. De gravin van Frederiksborg werd vergezeld door haar jongste zoon prins Felix, die zich op de boekenbeurs best vermaakte aldus het weekblad Billed Bladet.

Het boek van de in Hong Kong geboren Alexandra, die sinds 1995 in Denemarken woont, is een liefdesverklaring aan Denemarken en de Denen en een zeer persoonlijk verhaal gebaseerd op haar vraag: Waarom worden de Denen zo vaak beschouwd als de gelukkigste mensen ter wereld?

In die zin was het voor de inmiddels tweemaal getrouwde en tweemaal gescheiden gravin ook duidelijk dat ze in haar geadopteerde vaderland wil blijven wonen, en niet langer alleen om voor haar inmiddels bijna volwassen zoons te zorgen.

Felix is inmiddels zestien en Joachim (19) heeft afgelopen zomer zijn middelbare school afgemaakt. Hij dacht daarna een opleiding te gaan volgend aan de sergeantsschool in Valde, maar kwam daar na ruim twee maanden weer van terug. Wat hij nu gaat doen, is nog niet bekend.