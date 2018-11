Koning Felipe van Spanje heeft in Valencia tijdens de jubileumeditie van de jaarlijkse Koning Jaime I Prijzen, onderscheidingen uitgereikt aan zes wetenschappers. Het was de dertigste keer dat mensen uit de wetenschap door het koningshuis voor hun werk werden geëerd.

Felipe reikte de onderscheidingen uit aan María Vallet Regí ( voor fundamenteel onderzoek), Xavier Freixas Dargallo (economie), Dolores Corella Piquer (klinische geneeskunde), Íñigo Losada Rodríguez (milieubescherming), Ramón Martínez Máñez (nieuwe technologie) en Enrique Silla Vidal (ondernemingen).

De Koning Jaime I Prijzen zijn in 1989 ingesteld door de stichting voor wetenschappelijk onderzoek in Valencia, ter gelegenheid van het ere-voorzitterschap van koning Juan Carlos. Het doel van de stichting is het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling in Spanje.