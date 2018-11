Kroonprins Frederik van Denemarken en zijn echtgenote kroonprinses Mary hebben donderdag in Vaticaanstad een ontmoeting gehad met paus Franciscus.

Tijdens hun bezoek was kroonprinses Mary in het zwart gekleed, zoals het protocol voorschrijft. Alleen katholieke vorstinnen hebben het zogenoemde privilège du blanc, dat wil zeggen dat zij in het wit gekleed op bezoek bij de kerkvorst mogen. Het kroonprinselijk paar van Denemarken werd zoals gebruikelijk met het nodige ceremonieel in Vaticaanstad ontvangen. Zo vormden leden van de Zwitserse Garde een erewacht en werden geschenken uitgewisseld.

Frederik en Mary sluiten donderdag een driedaags bezoek aan Rome af. In hun kielzog reisden delegaties uit het bedrijfsleven en de politiek mee. Doel van de reis is om de Deens-Italiaanse banden te versterken. Naast een audiëntie bij de paus staat donderdag ook een bezoek aan de beroemde Trevi-fontein op het programma van Frederik en Mary.