Vandaag is het precies honderd jaar geleden dat de Duitse keizer Wilhelm II (1859-1941) zijn abdicatie tekent op Kasteel Amerongen, waar hij twee weken eerder zijn intrek heeft genomen. Enkele weetjes over de laatste Duitse keizer.

1. Internationale familie

Wilhelm II is een kleinzoon van de Britse koningin Victoria en daardoor verwant aan veel Europese koninklijke families. Hij heeft uiteraard familie in Engeland en Duitsland, maar ook elders. Zo is zijn nicht Alix getrouwd met de Russische tsaar Nicolaas II en zijn zus Sophie met koning Constantijn I van Griekenland.

2. Verlamde linkerarm

Bij zijn geboorte raken de zenuwen in de schouder van Wilhelm beschadigd, waardoor zijn linkerarm verlamd raakt en in groei achterblijft. Als kind krijgt hij pijnlijke massages en therapieën, zonder resultaat. Ondanks zijn handicap lukt het hem wel om paard te rijden en is hij een getalenteerd schutter, zij het met een aangepast geweer.

3. Uniformen maken de man

De Duitse keizer draagt graag militaire uniformen en verkleedt zich enkele malen per dag. Regelmatig steekt hij zich volledig in het nieuw, vaak in door hemzelf ontworpen uniformen. Als hoogste krijgsheer van het land is hij in het bezit van uniformen van alle legeronderdelen, al dan niet aangepast naar zijn wensen.

4. Houthakker

Tijdens zijn verblijf in ballingsoord Huis Doorn heeft de keizer een grote hobby: bomen hakken. De omgeving van het landhuis wordt steeds kaler. Op feestdagen deelt hij het hout uit aan de inwoners van Doorn.

5. ‘Reisekaiser’

Keizer Wilhelm is dol op reizen en brengt soms wel dertig weken per jaar door op zijn jacht Hohenzollern II.

6. Wilhelm II en Sisi

Wilhelm koopt in 1907 het Achilleion op het Griekse eiland Corfu, de voormalige zomerresidentie van de Oostenrijkse keizerin Elisabeth (Sisi). Toen zij nog leefde en op het eiland verbleef was de keizer al eens in de buurt, maar tot een ontmoeting kwam het toen niet. Elisabeth was vanwege het overlijden van haar zoon niet in staat hem te ontvangen. Als teken van respect laat Wilhelm daarop 21 saluutschoten afvuren vanaf zijn schip.

7. Volgzame echtgenote

Wilhelm II trouwt op 27 februari 1881 met Auguste Victoria van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Augustenburg, door familie ‘Dona’ genoemd. In de ogen van Wilhelm is zij de ideale vrouw: ze is bescheiden en stil. Prettige eigenschappen voor Wilhelm, die weinig tegenspraak duldt. Een jaar na Augustes dood trouwt hij met weduwe Hermine, prinses van Reuss.

8. Wagens volgeladen

Keizer Wilhelm II komt op 10 november 1918, een dag voor de wapenstilstand, met de auto aan in het Limburgse Eijsden. Vandaar gaat hij met de trein verder in de richting van Kasteel Amerongen, waar hem tijdelijk onderdak zal worden geboden. Later zullen in totaal 59 treinwagons meubilair en andere spullen van de ex-keizer overbrengen naar Nederland.

9. Badgewoontes

Omdat het sanitair in zijn Berlijnse paleizen te wensen overlaat, bezoekt Wilhelm regelmatig het chique hotel Adlon, dat wél voorzien is van modern sanitair – en van een verwarmingsinstallatie, die hij thuis ook niet heeft. De keizer is beschermheer van het hotel en opende het in 1907.

10. Wilhelm en de Oranjes

Tijdens het verblijf van Wilhelm II in Nederland houdt koningin Wilhelmina afstand. Dat was vroeger wel anders, voor de oorlog kwam Wilhelmina regelmatig over de vloer in Berlijn. Juliana bezoekt de keizer wél in Nederland. Tussen de Oranjes en de Hohenzollerns bestaan al eeuwen familiebanden. Zo trouwde stadhouder Willem V met Wilhelmina van Pruisen, een nicht van de Pruisische koning Frederik II. Hun zoon koning Willem I trouwde met zijn nicht, een dochter van koning Frederik Willem III van Pruisen, die ook Wilhelmina van Pruisen heette.

