Prins Albert II is maandag in New Delhi aangekomen voor een tweedaags bezoek dat in het teken staat van verbetering van de economische en diplomatieke betrekkingen tussen Monaco en India. Ook voert de Monegaskische vorst gesprekken over duurzaamheid en het milieu, zo maakte het prinselijk paleis bekend.

Eerste stop na aankomst was de Federatie van Indiase Kamers van Koophandel en Industrie, waar een ontmoeting plaatsvond met de handelsdelegatie die uit Monaco was meegekomen. De vertegenwoordigers van dertig bedrijven uit het prinsdom spraken onder meer met de Indiase minister voor Economische Zaken, Industrie en Luchtvaart, Suresh Prabhu.

Prins Albert woonde daarna een conferentie bij met als thema ‘energie en klimaat’, georganiseerd door The Energy and Resources Institute of New Delhi. Tot slot werd Albert getrakteerd op een diner aangeboden door Raja Randhir Singh, erelid van het Internationaal Olympisch Comité en bekende van de prins.