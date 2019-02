Koninginnen en prinsessen zullen dinsdag met enige droefheid het nieuws hebben vernomen van het overlijden van de iconische modeontwerper Karl Lagerfeld (85). Die stond sinds 1983 aan het hoofd van het wereldberoemde Franse modehuis Chanel, waarvoor hij niet alleen kleding maar ook accessoires en parfum ontwierp. Van koningin Máxima tot prinses Diana en kroonprinses Victoria werd en wordt in koninklijke dringen ‘Chanel’ gedragen.

De website ‘Modekoningin Máxima’ signaleerde dat Máxima meerdere tassen heeft van Chanel, met zijn karakteristieke in elkaar gedraaide C’s. De kostbare tassen komen geregeld uit de kast. Máxima droeg ook wel Chanel-kleding, zoals in 2010 een grof gebreide mantel.

Het beeldmerk van Chanel was eind jaren negentig voor prinses Diana reden om de accessoires niet meer te gebruiken. De C’s stonden voor haar voor ex-echtgenoot Charles en zijn vriendin Camilla. Die op haar beurt al jaren trouw is aan haar Chanelpumps – mede vanwege de dubbele C. Schoondochter Catherine trok voor een bezoek aan Parijs in 2017 kleding van het Franse modehuis aan.

De belangrijkste koninklijke muze van Karl Lagerfeld was prinses Caroline van Hannover en Monaco, die decennia lang bij vrijwel alle bijzondere gelegenheden in Chanel verscheen. Ze liet Lagerfeld ook elk jaar het decor en de aankleding ontwerpen voor het Rozenbal in Monaco, en ze bracht haar liefde voor het modehuis over op haar familie. Zowel dochter Charlotte als schoonzus prinses Charlène draagt Chanel.