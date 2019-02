Prins Albert van Monaco was dinsdag in Brussel bij een internationale conferentie over klimaatverandering en oceaanbehoud. De conferentie werd even verstoord door een groepje betogers. Toen de Belgische premier Charles Michel het woord nam, sprong een aantal manifestanten op tafel met de boodschap ‘de noodtoestand voor het klimaat uit te roepen’.

De betogers droegen een T-shirt met het opschrift ‘Declare climate emergency now’ en waren de zaal undercover binnengekomen. Ze werden allemaal snel weggevoerd door de veiligheidsdiensten. Van welke organisatie het protest precies uitging, is niet duidelijk.

Prins Albert had in Brussel ook een ontmoeting met de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker.