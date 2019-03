Staatshoofden en afgevaardigden van 195 landen zijn welkom bij de inauguratie van de nieuwe Japanse keizer Naruhito in oktober. Daartoe heeft de regering dinsdag besloten, meldt de Japanse staatsomroep NHK.

De internationale gasten wonen naast de inauguratie op 22 oktober een dag later ook een banket bij dat wordt georganiseerd door premier Shinzo Abe. Lokaal acteur Nomura Mansai is verantwoordelijk voor het entertainment. Hij heeft de taak gekregen om traditioneel Japans theater te laten zien op een manier die begrijpelijk en vermakelijk is voor de buitenlandse aanwezigen.

Op 30 april treedt Naruhito’s vader Akihito af. Een dag later volgt Naruhito hem op. De troonswisseling gaat gepaard met allerlei plechtigheden en evenementen die over het hele jaar plaatsvinden. Het Japanse publiek krijgt op 4 mei de kans de nieuwe keizer te ontmoeten tijdens een toespraak op het balkon van het keizerlijk paleis.