Japan is maandag (lokale tijd) begonnen aan de laatste maand uit het Heisei-tijdperk. Dat is de jaartelling die in januari 1989 begon met de troonsbestijging van keizer Akihito. De naam Heisei werd toen gekozen om zijn regeertijd aan te duiden. Op 30 april komt daar een einde aan. Die dag treedt de keizer af en een dag later volgt oudste zoon Naruhito hem op. De naam voor zijn regeertijd wordt later maandag officieel bekendgemaakt.

Dat het kabinet de naam al een maand voor het aantreden van keizer Naruhito vertelt, heeft nog heel wat voeten in de aarde gehad. Het was namelijk een breuk met de rond het keizershuis alles bepalende traditie. Die wil dat de naam van de ‘gengo’ – het tijdperk – pas bekend wordt als de troonswisseling een feit is. Dat was meestal ook het geval omdat de laatste 202 jaar geen keizer meer tussentijds is afgetreden en een troonswisseling plaatsvond door het overlijden van de ‘tenno’, zoals de keizer wordt aangeduid.

Premier Shinzo Abe nam evenwel een voor zijn doen voortvarend besluit en ging in tegen de wensen van zijn conservatieve achterban. Hij vond dat het om praktische redenen beter was om de nieuwe naam eerder bekend te maken. Op die manier hadden bedrijven, die de traditionele jaartelling gebruiken, nog een maand de tijd om software en computers daaraan aan te passen.

Op televisie en kranten wordt ondertussen met enige nostalgie uitgebreid teruggeblikt op het bijna voorbije tijdperk Heisei. Dat is ook de naam die voor Akihito zal worden gebruikt na zijn overlijden: keizer Heisei. De terugtredende keizer heeft de komende maand nog een aantal verplichtingen, die merendeels in het teken staan van zijn afscheid.