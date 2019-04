PARIJS – De co-prins van Andorra heeft vrijdag in het Elysée in Parijs de geloofsbrieven in ontvangst genomen van niet minder dan 31 nieuwe ambassadeurs die in het vorstendom in de Pyreneeën zijn geaccrediteerd. Daaronder de vertegenwoordigers van de Verenigde Staten, Spanje, Australië, Brazilië en Duitsland.

Dat deze diplomaten samenkwamen in het paleis van de Franse president Emmanuel Macron heeft een bijzondere reden. Macron is namelijk niet alleen staatshoofd van Frankrijk maar sinds zijn verkiezing in 2017 ook automatisch co-prins van buurland Andorra. Hij heeft die duobaan met de bisschop van het in Catalonië gelegen Seu d’Urgell, Joan Enric Vives Sicília.

Deze bijzondere regeling bestaat sinds 1278 en heeft de tand des tijds en de verschillende reïncarnaties van de Franse staat overleefd. Eerst waren de graven van Foix co-prins, later de Franse koningen en keizers en daarna de presidenten.

In de praktijk bemoeien de co-prinsen zich sinds 1993, toen Andorra een moderne grondwet kreeg, niet meer met de dagelijkse gang van zaken. Andorra heeft een premier die de meeste staatszaken op zich neemt en de co-prinsen hebben een eigen vertegenwoordiger in het prinsdom. Co-prins Nicolas Sarkozy dreigde in 2009 overigens met troonsafstand indien Andorra zijn bankwetten niet aanscherpte.

De Franse ‘copríncep’ bezoekt meestal één keer tijdens zijn Franse presidentschap ook zijn prinsdom en op gezette tijden krijgt hij in Parijs bezoek van de premier van Andorra. Bij het aanbieden van de geloofsbrieven was ook de minister van Buitenlandse Zaken van Andorra aanwezig, alsmede de ambassadeur van dat land in Frankrijk. Dat er zoveel ambassadeurs tegelijk aan de beurt kwamen, komt omdat co-prins Macron daar niet zo vaak tijd voor vrijmaakt.