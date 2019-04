Het Japanse keizerspaar heeft vrijdag een bezoek gebracht aan Kinderland, een pretpark voor kinderen in Yokohama. Keizer Akihito en keizerin Michiko namen een kijkje bij ‘Kodomo no kuni’ omdat het in 1959 is opgericht ter ere van hun huwelijk. Woensdag vierde het paar zijn diamanten bruiloft.

Akihito en Michiko hadden bij hun huwelijk gevraagd geen cadeau’s maar geld te geven voor een project voor kinderen. Het bijna 1 vierkante kilometer grote amusementspark opende op 5 mei 1965 de deuren. ‘Kodomo no kuni’ is vanaf het begin bij Japanners met jonge kinderen populair geweest, de keizerlijke familie niet uitgezonderd.

Voor keizerin Michiko (84) was het vrijdag haar veertiende bezoek en voor keizer Akihito (85) zijn elfde. Het paar werd bij aankomst begroet door tientallen schoolkinderen en maakte daarna een ritje door het park.