Het Thaise publiek heeft aansporingen nodig van de autoriteiten om begin volgende maand de publieke kroningsplechtigheden bij te wonen. Luitenant-generaal Kraiboon Suadsong, bij de politie verantwoordelijk voor de strategische planning, riep de Thai maandag op om te komen kijken naar de koninklijke parade op 5 mei.

Koning Vajiralongkorn toont zich daags na zijn kroning in het Grand Palace aan de bevolking tijdens een 7 kilometer lange tocht door de wijk Rattanakosin, het eiland waarop het paleis is gebouwd. “Maak deel uit van de Thaise geschiedenis”, aldus Kraiboon in zijn aansporing, die werd geciteerd in dagblad The Nation.

De koninklijke optocht begint rond half vijf ’s middags, wanneer de ergste hitte voorbij is. Maar de laatste dagen is het meer dan veertig graden in Bangkok, hetgeen van de autoriteiten nog meer voorzorgsmaatregelen vraagt. Er wordt rekening gehouden dat in totaal een half miljoen mensen komt kijken.

Er worden voorbereidingen getroffen om ook vele tienduizenden mensen van buiten Bangkok te verwelkomen. Rondom het oude deel van Bangkok worden 26 parkeerplaatsen gecreëerd voor 40.000 auto’s, treinen vervoeren mensen gratis naar de hoofdstad en overal komen distributiepunten voor water. De toegang tot het stadsdeel wordt gecontroleerd met 78 checkpoints.