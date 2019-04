Tweeling Monaco geniet in Disneyland Parijs

Prins Albert van Monaco heeft zijn gezin meegenomen op vakantie naar Disneyland Parijs. Op Facebook plaatste het Monegaskische hof foto’s van het gezin in het Franse pretpark.

Op de kiekjes is onder meer te zien hoe Mickey en Minnie Mouse op audiëntie mogen bij de twee kinderen, prins Jacques en prinses Gabriella. Ook de aap Rafiki en stokstaartje Timon uit The Lion King maakten kennis met de 4-jarige tweeling van prins Albert en zijn vrouw Charlène. “Momenten van vreugde, net als voor zoveel andere kinderen van hun leeftijd”, schreef het hof bij een aantal vakantiefoto’s.

Ook Albert en Charlène zelf genoten van de gezinsvakantie. De vorst van Monaco poseerde met een grote glimlach met de Disney-figuren. Zijn vrouw schafte een speciale Minnie-diadeem aan en liep met de bekende zwarte, ronde oren door het Franse pretpark.

Toch was het niet alleen maar vreugde. “Onze gedachten waren bij de Notre-Dame in Parijs tijdens deze privévakantie”, reageerden Albert en Charlène op de felle brand die een week geleden woedde in de wereldberoemde kathedraal.