De Luxemburgse ex-prinses Tessy heeft dinsdag via sociale media gereageerd op het overlijden van groothertog Jean. “Vandaag hebben Gabriel en Noah hun in deze wereld meest geliefde overgrootvader verloren”, schreef ze over haar twee zoons.

“Ik heb nooit iemand zo bewonderd en nooit zo tegen iemand op gezien als groothertog Jean”, voegde Tessy eraan toe. “Hij verwelkomde mij met open armen en we hebben samen ongelooflijke momenten beleefd. We hebben veel gelachen, veel gesproken en ik hield zielsveel van hem!”

De bekentenis komt kort nadat het Luxemburgse hof bekendmaakte dat de scheiding van Tessy en prins Louis, een kleinzoon van groothertog Jean, definitief is. Louis en Tessy hadden hun eerste kind voordat er sprake was van een huwelijk, maar de streng katholiek opgevoede Jean was zowel bij de doop van zijn achterkleinkind als bij hun latere huwelijkssluiting aanwezig.

“Ik zal u altijd in mijn hart bewaren. Luxemburg en de wereld hebben een ongelooflijke leider verloren”, aldus de nog altijd haar titel van prinses van Luxemburg gebruikende Tessy Antony.