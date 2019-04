De Japanse keizer Akihito heeft woensdag zijn zoons kroonprins Naruhito en prins Akishino in audiëntie ontvangen in het Keizerlijk Paleis in Tokio. Het was het laatste familieberaad voor het aftreden van Akihito op 30 april en het aantreden van Naruhito als keizer een dag later. Omdat Naruhito geen zoon heeft, wordt zijn broer de nieuwe kroonprins.

Japanse media wachtten beide prinsen voor de toegangspoort tot het paleiscomplex op om een glimp op te vangen terwijl ze naar binnen werden gereden voor de maandelijkse afspraak met de keizer. Over het overleg worden geen mededelingen gedaan, maar zo kort voor de troonswisseling ligt het voor de hand dat de laatste voorbereidingen daarvoor ter sprake zijn gekomen.

Keizer Akihito verhuist na zijn aftreden naar een wisselwoning terwijl Naruhito met zijn gezin zijn intrek neemt in de keizerlijke residentie. Het is de bedoeling dat Akihito en zijn echtgenote Michiko later in de huidige kroonprinselijke woning gaat wonen, maar die moet eerst worden opgeknapt en aangepast aan bewoning van het hoogbejaarde stel.