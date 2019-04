Japan is aan de vooravond van de troonswisseling tussen keizer Akihito en diens zoon kroonprins Naruhito in de ban van de messen die vrijdag door een indringer zijn achtergelaten in het klaslokaal van prins Hisahito (12). De politie doet een diepgaand onderzoek, zo meldde zondag de televisiezender NHK.

Prins Hisahito is de hoop en de toekomst van het keizershuis. Hij wordt deze week tweede in de lijn van troonopvolging nadat zijn oom Naruhito op 1 mei de Chrystantentroon bestijgt en zijn vader prins Akishino kroonprins wordt. Hisahito is de enige mannelijke nakomeling in zijn generatie en aangezien vooralsnog alleen mannen keizer kunnen worden is de toekomstige troonopvolging geheel van hem afhankelijk.

Hisahito en zijn klasgenoten bevonden zich vrijdag elders op het terrein van de Ochanomizu University Junior High School toen een nog onbekende, in het blauw geklede man met een helm op zijn klaslokaal in kwam. Omdat de schoolbankjes zijn voorzien van een stickers met de namen van de leerlingen, wist de indringer het bankje van de prins makkelijk te vinden. Hij legde vervolgens twee messen naast het bankje.

De man wist het schoolterrein op te komen door zich bij de portier voor te doen als een bouwvakker. De school heeft inmiddels gezegd de veiligheidsmaatregelen aan te scherpen. De prins, die pas net op de school is begonnen, heeft beveiliging, maar die gaat niet mee het klaslokaal in.