Keizer Naruhito heeft woensdagmorgen zijn eerste toespraak gehouden als nieuwe en 126e keizer van Japan. Hij deed dat in aanwezigheid van keizerin Masako, het nieuwe kroonprinselijk paar Akishino en Kiko en andere leden van de keizerlijke familie.

”Ik ben hierbij op de troon gekomen krachtens de grondwet van Japan en de speciale wet op de keizerlijke huiswet”, zei de keizer, verwijzend naar de wet die de troonsafstand (dinsdag) van zijn vader keizer-emeritus Akihito mogelijk maakte. Naruhito sprak met waardering en dankbaarheid over hem.

”Sinds hij op de troon kwam heeft hij dertig jaar lang elk van zijn taken serieus genomen, terwijl hij bad voor de wereldvrede en het geluk van de mensen. ook heeft hij altijd de vreugde en het verdriet van de mensen gedeeld. Ik wil mijn oprechte respect en waardering uitspreken voor de manier waarop Zijne Majesteit de Keizer Emeritus zich heeft getoond symbool van de staat en de eenheid van het Japanse volk.”

Reiwa-tijdperk

Naruhito beloofde het goede voorbeeld te volgen en zichzelf te willen verbeteren. ”Ik zweer ook dat ik zal handelen volgens de grondwet en mijn verantwoordelijkheid zal vervullen als het symbool van de staat en de eenheid van het volk van Japan, terwijl ik altijd mijn gedachten naar de mensen zal richten en met hen zal staan. Ik bid oprecht voor het geluk van de mensen en de verdere ontwikkeling van de natie en de vrede van de wereld”, besloot Naruhito zijn toespraak.

De Japanse premier Shinzo Abe sprak de wens uit dat het Japanse volk zich in het woensdag met de nieuwe keizer begonnen Reiwa-tijdperk zou verenigen en dat het vrede en voorspoed zou brengen.

Eerder op de ochtend had Naruhito tijdens een korte plechtigheid de regalia – zwaard en juweel, het derde de spiegel ligt in een heiligdom – symbolisch in ontvangst genomen. Van de keizerlijke familie mochten hierbij alleen de volwassen troongerechtigde leden aanwezig zijn: kroonprins Akishino en prins Hitachi.