De koninklijke familie van de Maleisische deelstaat Johor ligt op ramkoers met de federale premier Mahathir Mohamad. Inzet van de strijd is de macht en invloed die de traditionele heersers nog hebben volgens de Maleisische grondwet. De premier vindt dat de sultans van de deelstaten vooral een symbolische functie hebben, maar sultan Ibrahim en zijn zoon kroonprins Ismail van Johor denken daar anders over.

Mahathir en zijn ministers hebben de laatste dagen hun pijlen met name afgevuurd op Ismail. ,,Mijn advies aan degenen die het niet eens zijn met de grondwet is om hun boeken te openen en het allemaal opnieuw te leren”, zei minister Mohamad Redzuan Yusof van ontwikkeling in een kennelijke verwijzing naar de kroonprins. Die had er op zijn beurt geen doekjes om gewonden. ,,We moeten niet de coach van de nationale voetbalploeg wisselen, maar de premier.”

Mahathir ging nog een stapje verder door Ismail eraan te herinneren dat kroonprinsen niet automatisch ook sultan hoeven te worden, dat een jongere broer wel eens op de troon zou kunnen komen. Anders dan een premier, die niet kan worden afgezet maar alleen door het volk bij verkiezingen kan worden weggestuurd. Ismails moeder Raja Zarith nam op Facebook op voor haar zoon. Ze was ontzet over alle kritiek die hij had gekregen. ,,Als moeder doet dit pijn”, schreef ze. Ismail op zijn beurt troostte haar weer. ,,Na donkere dagen gaat de zon weer schijnen.”

Dennis Verbaas

De schoonfamilie van Nederlander Dennis Verbaas, die getrouwd is met Ismails zus prinses Aminah, heeft een lange geschiedenis van geschillen met Mahathir. De premier heeft in de jaren negentig tijdens zijn eerste periode als regeringsleider de macht en onschendbaarheid van de sultans ingeperkt. Enkele schandalen rond de toenmalige sultan van Johor en diens oudste zoon (de huidige sultan) waren daartoe mede de aanleiding.

Nu draait het geschil om politieke beslissingen van de regering, onder meer over deelname aan het Internationaal Strafhof in Den Haag. Ook is er verschil van mening over de macht van de sultan om in eigen deelstaat te bepalen wie er premier wordt.