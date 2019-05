De Luxemburgse politie zet zaterdag nog net niet alle manschappen in voor de staatsbegrafenis van groothertog Jean, maar het zijn er “wel heel veel” aldus minister François Bausch van Binnenlandse Veiligheid. Het is ook niet niks, met talrijke staatshoofden en oud-staatshoofden te gast voor de plechtigheid in de kathedraal van Luxemburg-stad.

Het leger zet minder mensen in, naar schatting 250 om samen met de scouts te zorgen voor een ere-afzetting tussen het groothertogelijk paleis en de kathedraal. De op 23 april op 98-jarige leeftijd overleden groothertog was tot op het laatst van zijn leven betrokken bij de Luxemburgse scouts. Begin maart was hij als ‘Grand Scout’ nog bij de viering van het eeuwfeest van de scouting in het groothertogdom.

Om 10.00 uur zaterdagmorgen wordt de kist met het stoffelijk overschot van de groothertog plechtig van het paleis overgebracht naar de kerk, waar even na elf uur de uitvaart zal beginnen. Na afloop wordt de kist bijgezet in de crypte onder de kathedraal.

Aanwezigen

Bij de plechtigheid zijn onder anderen prinses Beatrix, het Belgische, Noorse en Zweedse koningspaar, de Deense koningin, vorst Albert van Monaco en de koningen Juan Carlos en Albert en hun echtgenotes aanwezig.

De winkels in de hoofdstad sluiten tijdens de begrafenisplechtigheid deels hun deuren maar een verplichting is het niet, zo meldde RTL Luxemburg vrijdag. Bezoekers aan de binnenstad moeten echter rekening houden met veel beperkingen.