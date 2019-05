De Thaise koning Vajiralongkorn heeft zaterdag in zijn eerste koninklijk decreet na zijn kroning gezegd dat hij een rechtvaardig vorst zal zijn en goed voor de Thai zal zorgen. De koning werd in een uit verschillende onderdelen bestaande kroningsplechtigheid, die ruim drie uur in beslag nam, officieel geïnstalleerd als de tiende koning uit de Chakri-dynastie.

Met zijn kroning begint in Thailand daadwerkelijk een nieuw tijdperk, al zal Vajiralongkorn moeite blijven houden om zijn vader te doen vergeten. Dat is ook een onmogelijke opgave na een regeringstijd van zeventig jaar, waarin Bhumibol ‘de Grote’ zo goed als heilig werd verklaard.

Koning Vajiralonghorn (66) komt ook niet als een onbeschreven blad op de troon, zoals zijn pas achttienjarige vader in 1946. Als kroonprins liep de nieuwe koning niet altijd in het gareel en hij had met name met zijn moeder koningin Sirikit menige aanvaring, onder meer over zijn turbulente huwelijksleven. Deze week huwde de koning voor de vierde keer. De koning heeft voor zover bekend zeven kinderen, maar erkent er na een vechtscheiding met echtgenote nummer twee, nog maar drie. Die waren zaterdag ook bij de kroning aanwezig.

Huizen in Beieren

Koning Vajiralongkorn heeft na zijn aantreden de hofhouding stevig opgeschoond, de discipline hersteld en ook het beheer van de kroonbezittingen overgenomen van de staat. De net aangenomen grondwet werd op zijn verzoek gewijzigd zodat er geen regent hoeft te worden aangewezen wanneer hij in het buitenland verblijft. Dat is namelijk een groot deel van het jaar. De koning heeft een aantal huizen in Beieren, waar zijn jongste zoon prins Dipangkorn (14) ook naar school gaat.

In hoeverre de koning zich na zijn kroning meer in eigen land zal vertonen, is onduidelijk. Discussie over koninklijke zaken is in Thailand niet gewenst.