Kroonprins Frederik heeft met zijn gezin dit weekeinde de uitvaart van drie kinderen van de rijkste man van Denemarken bijgewoond. Vooral prinses Isabella, de oudste dochter van Frederik en Mary, had het zwaar. Op foto’s is te zien dat de prinses wordt getroost door haar moeder.

Miljardair Anders Holch Povlsen, grootgrondbezitter en eigenaar van kledingconcern Bestseller, verloor op eerste paasdag in één keer drie van zijn vier kinderen bij de aanslagen op Sri Lanka. Het gezin was op vakantie op het eiland toen daar bommen ontploften in hotels en kerken.

Povlsen en zijn vrouw zijn naar verluidt vrienden van Frederik en Mary. Ook de kinderen zouden het goed met elkaar kunnen vinden. Daags na de aanslagen liet Mary Deense media weten “diep getroffen” te zijn door de “tragische gebeurtenis die vreselijk verdrietig is”. Ook Frederik noemde de aanslagen “een ongelooflijke tragedie”.

Koningin Margrethe stuurde haar condoleances naar de president van Sri Lanka. De vorstin liet weten “diep geschokt” te zijn. “Mijn gedachten gaan uit naar families en vrienden van de slachtoffers.”