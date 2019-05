Het gepensioneerde Japanse keizerspaar Akihito en Michiko heeft via de onderminister van Buitenlandse Zaken Takeo Akiba zijn medeleven betuigd aan de weduwe van de diplomaat Satoshi Oyama. Die is dinsdag in Kawasaki gedood toen een 51-jarige man uit die plaats bij een bushalte wild om zich heen begon te steken. Bij de aanval verloor ook een een elfjarig meisje het leven en raakten zeventien mensen, vooral schoolkinderen, gewond.

Het keizerspaar kende het slachtoffer persoonlijk, zo liet de Keizerlijke Hofhouding donderdag weten. Hij was een kenner van het Burmees en had de keizer en keizerin vier keer bijgestaan bij evenementen waar zijn kwaliteiten als tolk nodig waren. De eerste keer was in 2013 toen de leiders van de Zuid-Oost Aziatische staten en hun partners te gast waren in het paleis, en daarna nog een paar keer wanneer er diplomaten en vertegenwoordigers uit Myanmar op bezoek kwamen.

De keizer-emeritus en zijn vrouw waren diep bedroefd over de aanval en het grote aantal kinderen dat daarbij werd getroffen, zo liet een paleiswoordvoerder weten.