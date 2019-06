Groothertog Henri van Luxemburg heeft zaterdag samen met een deel van zijn familie de zogenoemde zeswekenmis bijgewoond, ter afsluiting van de rouwperiode na het overlijden van zijn vader groothertog Jean op 23 april.

Henri werd in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van de hoofdstad onder meer vergezeld door groothertogin Maria Teresa, zijn zussen Marie Astrid en Margaretha en broer Jean. Ook waren veel Luxemburgers naar de kerk gekomen om nog een keer de eer te bewijzen aan de populaire en zeer gerespecteerde Jean.

De mis werd opgedragen door de aartsbisschop van Luxemburg, Jean-Claude Hollerich. Hij leidde op 4 mei ook de uitvaartdienst in de Onze Lieve Vrouwe-kathedraal. Die werd bijgewoond door tientallen verschillende koninklijke gasten, onder wie prinses Beatrix, prins Carlos en prinses Annemarie.

De Luxemburgse premier Xavier Bettel had eerder deze week bij de 75e herdenking van D-Day in Normandië nog een keer herinnerd aan de enorme verdiensten van Jean, die in juni 1944 deelnam aan de geallieerde invasie en de daarop volgende bevrijding van Frankrijk, België, Luxemburg en Nederland. Vijf jaar geleden was groothertog Jean nog bij de grote internationale herdenking aanwezig geweest.