De Thaise koning Vajiralongkorn, ook bekend als Rama X, heeft zondag zijn zus prinses Sirindhorn en dochter prinses Bajrakitiyabha gevraagd om eer te betuigen aan zijn in 1946 overleden oom koning Ananda Mahidol (Rama VIII).

Prinses Sirindhorn ging daarvoor naar het standbeeld dat sinds zeven jaar staat bij de naar hem vernoemde Rama VIII-brug over de rivier Chao Phraya in Bangkok. Prinses Bajrakitiyabha stak kaarsen aan bij een kleiner beeld dat staat in de koninklijke tempel Wat Suthat Thepwararam.

Ananda Mahidol, die in Heidelberg werd geboren toen zijn vader daar studeerde, werd in 1935 op negenjarige leeftijd koning en vond elf jaar later, op 9 juni 1946, de dood door een schot in het hoofd. Achteraf werd gezegd dat het een moordaanslag was, maar eerder werd zelfdoding ook niet uitgesloten.

Koning Ananda werd opgevolgd door zijn jongere broer Bhumibol Adulyadej. Die regeerde uiteindelijk ruim zeventig jaar. In een gesprek met de BBC in 1980 zei de Thaise koning het zelf ook niet te weten. “Het onderzoek leverde het feit op dat hij stierf met een kogelwond in zijn voorhoofd. Er werd aangetoond dat het geen ongeval was en geen zelfmoord. Je weet het niet. Maar wat er gebeurde is erg mysterieus, omdat onmiddellijk veel van het bewijsmateriaal is verdwenen.”