De Spaanse koning Felipe heeft maandag de deuren van zijn Zarzuela Paleis weer wijd opengezet. Tientallen mensen kwamen langs voor een ontmoeting met de koning of het koningspaar.

Als eerste waren de nieuwe leden van de Public Works Technical Engineers aan de beurt. De dertig nieuwe ambtenaren hadden, samen met de Spaanse staatssecretaris voor infrastructuur, transport en huisvesting, een gesprek met de koning. Vervolgens kreeg Felipe bezoek van het comité dat de jubileumviering van het Burgerlijk Wetboek van Spanje organiseert. Dit jaar is het 130 jaar geleden dat het wetboek van kracht werd. Het comité praatte Felipe bij over de geplande evenementen en activiteiten.

Maandagmiddag voegde koningin Letizia zich bij haar echtgenoot. Zij woonde maandagochtend een internationaal congres over kankeronderzoek bij, maar was op tijd terug in het paleis om de top van de alliantie voor duale beroepsopleidingen te ontvangen, waarbij leerlingen zowel werken als lessen volgen. De alliantie heeft als missie duaal onderwijs te bevorderen zodat jongeren makkelijker aan een baan kunnen komen. Ook de laatste ontvangst stond in het teken van onderwijs. Felipe en Letizia namen maandagmiddag de tijd voor het Spaanse comité van de United World Colleges Foundation. De stichting zet zich internationaal in voor beter onderwijs.