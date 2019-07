Kroonprins Frederik van Denemarken geeft deze week een online kijkje in paleis Amalienborg. In een reeks video’s op Facebook laat hij de bijzondere kunst van het Deense paleis, waar Frederik met zijn gezin woont, zien.

De kroonprins begint dinsdag met het nieuwste kunstwerk: een digitaal beeld dat is getransformeerd in een modern geweven tapijt en op de muur is aangebracht. Het geheel geeft een futuristisch beeld. “Op het eerste gezicht is deze kamer nogal heftig en verwarrend maar tegelijkertijd waan je je in een elektrische storm”, vertelt Frederik in de video over het tapijt. Het kunstwerk is gemaakt door de Zweedse fotograaf Miriam Bäckström.

Amalienborg is de officiële residentie van kroonprins Frederik en kroonprinses Mary. Het gebouw werd tussen 2004 en 2010 ingrijpend gerenoveerd en gemoderniseerd.